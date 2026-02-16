L' inchiesta sulle cittadinanze illegali Nigrelli | Nessun rimpasto a Comitini senza decisioni dei giudici

Il primo cittadino respinge la richiesta dell'opposizione, rivendica fiducia nella magistratura e conferma la continuità dell'azione amministrativa A Comitini lo scontro politico si concentra tutto su una domanda: la Giunta deve cambiare oppure no? Dopo la richiesta di azzeramento avanzata dall'opposizione nel pieno dell'inchiesta giudiziaria che ipotizza tangenti o favori per l'ottenimento della cittadinanza italiana, AgrigentoNotizie ha parlato con il sindaco Luigi Nigrelli per capire che clima si respira nel palazzo comunale. Il primo cittadino sceglie una linea netta: nessun rimpasto senza decisioni della magistratura.