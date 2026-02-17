Limbiate rifà il look al centro storico Motori spenti solo nelle ore di punta

Limbiate ha riqualificato il centro storico, dopo aver completato i lavori di rinnovamento questa mattina. La città ha deciso di limitare il passaggio delle auto nelle ore di punta, spegnendo i motori tra le 7.30 e le 9.30 e tra le 16 e le 18.30, per facilitare la mobilità e ridurre il traffico intenso. Ora il centro può essere attraversato, ma con restrizioni temporanee per evitare ingorghi.

Si sono conclusi nelle scorse ore i lavori del centro storico di Limbiate, che ora torna ad essere aperto al transito veicolare anche se con l'attivazione di una Ztl temporanea, negli orari di punta al mattino e al pomeriggio, per evitare il traffico di attraversamento tra una parte e l'altra della città. L'intervento di riqualificazione lungo le vie Trento e Mazzini, che è costato complessivamente circa 1 milione di euro, si è protratto per circa nove mesi, creando anche parecchi disagi ai residenti. I lavori hanno riguardato la pavimentazione, l'illuminazione pubblica, l'installazione di elementi di arredo urbano, nuove piantumazioni e posizionamento di aree verdi. IL CENTRO STORICO TORNA A VIVERE In occasione della riapertura del centro storico riqualificato, prevista per sabato , il Sindaco di Limbiate ha spiegato le ragioni dei ritardi e ha ribadito la bontà dell'intervento.