Il borgo si rifà il look Lavori per 810mila euro in centro storico a Cavriglia

A Cavriglia, nel centro storico, sono stati avviati lavori di riqualificazione per un importo di 810mila euro, mirati a valorizzare Piazza Anna Frank e il borgo di Monastero. L’intervento mira a migliorare l’aspetto e la fruibilità del territorio, contribuendo al rinnovamento e alla valorizzazione del patrimonio locale.

di Massimo Bagiardi CAVRIGLIA Approvato a Cavriglia un progetto per la riqualificazione di Piazza Anna Frank e del borgo di Monastero. La giunta comunale, con in testa il sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione urbana del centro storico del capoluogo, un intervento dal valore complessivo di 810 mila euro che interesserà due aree simboliche, come uno degli spazi pubblici più frequentati dai cittadini e tra i principali parcheggi del paese e il suggestivo borgo di Monastero, tra i nuclei storici più caratteristici del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il borgo si rifà il look. Lavori per 810mila euro in centro storico a Cavriglia

Il borgo si rifà il look. Lavori per 810mila euro in centro storico a Cavriglia - Approvato all’unanimità il progetto elaborato dall’ufficio tecnico comunale . Da lanazione.it