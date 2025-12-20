Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha dichiarato di non escludere una sua possibile candidatura a sindaco di Torino. Pur mantenendo un atteggiamento aperto, Zangrillo non ha ancora ufficializzato alcuna decisione in merito. La sua disponibilità viene vista come un elemento di interesse nel panorama politico locale, in attesa di sviluppi futuri. Zangrillo apre alla candidatura, dicendo: “Non mi tiro indietro”.

(LaPresse) Il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo non esclude una possibile candidatura a sindaco di Torino. “Mi è stato chiesto se sarei disposto a fare il sindaco della mia città e, quando lo si chiede a un ministro che si occupa di pubblica amministrazione, mi sembra quasi un dovere non tirarsi indietro”, ha dichiarato Zangrillo a margine di un evento ufficiale. Il ministro ha parlato a margine della cerimonia di dedica dell’ospedale pediatrico Regina Margherita ai bambini del mondo, alla quale ha partecipato insieme al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Zangrillo ha però chiarito che l’eventuale candidatura sarà valutata all’interno della coalizione di centrodestra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Torino, Zangrillo apre alla candidatura a sindaco "Non mi tiro indietro"

