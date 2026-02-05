Napoli liceo Alberti con un solo piano agibile | lezioni ridotte per 980 studenti

Il liceo Alberti di Napoli ha solo un piano aperto alle lezioni. Dopo i lavori del Pnrr, la rottura della scala esterna di sicurezza ha costretto la scuola a ridurre le lezioni in presenza. Circa 980 studenti sono coinvolti e devono adattarsi a un calendario scolastico più snello. La scuola rischia di rimanere parzialmente chiusa finché non si risolvono i problemi strutturali.

Dopo i lavori Pnrr, la rottura della scala esterna di sicurezza costringe il liceo Alberti a limitare drasticamente la didattica in presenza. La preside Parigi: "Studenti in classe solo sei ore a settimana, situazione insostenibile". Su 980 studenti iscritti, soltanto 240 possono frequentare contemporaneamente le lezioni in presenza. È la situazione che si vive al Liceo Alberti di via Pigna, nel quartiere Vomero-Arenella, a Napoli. Una scuola completamente ristrutturata con fondi del PNRR si ritrova oggi con un solo piano agibile, dopo la chiusura dei livelli superiori. Il motivo è il cedimento della scala esterna di sicurezza dell'edificio che ospita le classi dei corsi di scientifico, lingue e scienze applicate.

