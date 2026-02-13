Vomero al Liceo Alberti arrivano i vigili del fuoco dopo il distacco della scala di sicurezza

Al Liceo Alberti di Vomero, i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che una scala di sicurezza si è staccata, creando un rischio per gli studenti e il personale. L’incidente ha reso l’edificio parzialmente inagibile, limitando l’accesso alle aule e riducendo la capienza a soli 240 studenti. La scuola resta sotto osservazione mentre le autorità valutano i lavori di messa in sicurezza per garantire la ripresa delle attività.