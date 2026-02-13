Vomero al Liceo Alberti arrivano i vigili del fuoco dopo il distacco della scala di sicurezza

Da fanpage.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Liceo Alberti di Vomero, i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che una scala di sicurezza si è staccata, creando un rischio per gli studenti e il personale. L’incidente ha reso l’edificio parzialmente inagibile, limitando l’accesso alle aule e riducendo la capienza a soli 240 studenti. La scuola resta sotto osservazione mentre le autorità valutano i lavori di messa in sicurezza per garantire la ripresa delle attività.

Liceo Alberti parzialmente inagibile dopo il distacco della scala di sicurezza: può ospitare solo 240 studenti. Sopralluogo martedì 17 dei vigili del fuoco.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su liceo alberti

Liceo Alberti al Vomero, dopo 7 milioni di lavori Pnrr aule senza riscaldamenti e scuola allagata

Dopo sette milioni di lavori finanziati con il PNRR, l’istituto al Vomero si trova ancora in difficoltà.

Prende fuoco in serata una legnaia, arrivano i Vigili del fuoco che domano il rogo

Nella serata di giovedì 18 dicembre, un incendio ha coinvolto una legnaia in via Galeazza a Savignano sul Rubicone.

Ultime notizie su liceo alberti

Argomenti discussi: Lavori al liceo Alberti, la Citta metropolitana: Verifiche in corso; La scuola con 980 iscritti, ma ha spazi solo per 240 studenti; Napoli, lavori flop alla scuola Alberti: gli studenti restano a casa; Scuole insicure a Napoli: da Pianura a Scampia, un'emergenza che non fa rumore - Napoli Village -.

Napoli, liceo Alberti con un solo piano agibile: lezioni ridotte per 980 studentiAl liceo Alberti di Napoli solo un piano è agibile: 240 studenti in aula su 980. Dopo i lavori Pnrr, problemi alla scala di emergenza. 2anews.it

Liceo Alberti a Napoli, lavori infiniti: In classe 240 alunni su 980 iscrittiGli iscritti sono 980 ma quelli che possono frequentare le aule in modo contemporaneo sono solo 240 visto che soltanto un piano ... internapoli.it