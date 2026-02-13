Vomero al Liceo Alberti arrivano i vigili del fuoco dopo il distacco della scala di sicurezza
Al Liceo Alberti di Vomero, i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che una scala di sicurezza si è staccata, creando un rischio per gli studenti e il personale. L’incidente ha reso l’edificio parzialmente inagibile, limitando l’accesso alle aule e riducendo la capienza a soli 240 studenti. La scuola resta sotto osservazione mentre le autorità valutano i lavori di messa in sicurezza per garantire la ripresa delle attività.
Liceo Alberti parzialmente inagibile dopo il distacco della scala di sicurezza: può ospitare solo 240 studenti. Sopralluogo martedì 17 dei vigili del fuoco.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su liceo alberti
Liceo Alberti al Vomero, dopo 7 milioni di lavori Pnrr aule senza riscaldamenti e scuola allagata
Dopo sette milioni di lavori finanziati con il PNRR, l’istituto al Vomero si trova ancora in difficoltà.
Prende fuoco in serata una legnaia, arrivano i Vigili del fuoco che domano il rogo
Nella serata di giovedì 18 dicembre, un incendio ha coinvolto una legnaia in via Galeazza a Savignano sul Rubicone.
Ultime notizie su liceo alberti
Argomenti discussi: Lavori al liceo Alberti, la Citta metropolitana: Verifiche in corso; La scuola con 980 iscritti, ma ha spazi solo per 240 studenti; Napoli, lavori flop alla scuola Alberti: gli studenti restano a casa; Scuole insicure a Napoli: da Pianura a Scampia, un'emergenza che non fa rumore - Napoli Village -.
Napoli, liceo Alberti con un solo piano agibile: lezioni ridotte per 980 studentiAl liceo Alberti di Napoli solo un piano è agibile: 240 studenti in aula su 980. Dopo i lavori Pnrr, problemi alla scala di emergenza. 2anews.it
Liceo Alberti a Napoli, lavori infiniti: In classe 240 alunni su 980 iscrittiGli iscritti sono 980 ma quelli che possono frequentare le aule in modo contemporaneo sono solo 240 visto che soltanto un piano ... internapoli.it
Napoli, liceo Alberti: in classe solo in 200dopo il distacco della scala di sicurezza x.com
Minturno, al via la quinta edizione del Concorso “Professoressa Teresa Bruno” dedicato agli studenti del Liceo Alberti Torna anche quest’anno, per la sua quinta edizione, il Concorso artistico-letterario “Professoressa Teresa Bruno”, promosso dall’associazion - facebook.com facebook