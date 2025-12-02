Realizzerà scarpe antinfortunistiche inaugurata una nuova realtà imprenditoriale | 80 nuovi posti di lavoro in arrivo
Taglio del nastro a Civitella per una nuova attività produttiva destinata a rilanciare il lavoro sul territorio. Si chiama Payper e si occuperà della produzione di scarpe da lavoro. La struttura, un tempo in disuso, è stata completamente ristrutturata dal proprietario, Valentini, che ha deciso di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
Realizzerà scarpe antinfortunistiche, inaugurata una nuova realtà imprenditoriale: 80 nuovi posti di lavoro in arrivo - 500 paia di scarpe, confermando l’impegno dell’azienda a crescere e contribuire allo sviluppo economico locale ... Come scrive forlitoday.it
Scarpe e tute da lavoro. Inaugurata la Payper - L’azienda dei fratelli Valentini ha aperto a Cusercoli: attualmente dà impiego a 25 persone "ma puntiamo ad assumerne 120 con la nuova linea". Come scrive msn.com