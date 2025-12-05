Laboratori di riciclo e decorazioni natalizie nel carcere | il progetto per l' economia circolare tra i detenuti

Sostenibilità ambientale e reinserimento sociale si incontrano nella casa circondariale di Lecco grazie a un progetto innovativo di Silea, la società pubblica legata anche allo sviluppo dell'economia circolare. L'iniziativa porta tra le mura del carcere laboratori creativi di riuso e riciclo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

` ! Tra carta, colori, riciclo creativo e sorrisi… il Laboratorio di Babbo Natale ti trasformerà il pomeriggio in un piccolo mondo di fantasia ` 8 | 16.30 – - facebook.com Vai su Facebook

Natale sostenibile, laboratorio per bambini dedicato al materiale di riciclo - Un pomeriggio dedicato alla creatività sostenibile e alla magia del Natale: è il laboratorio gratuito di Tinkering Natalizio organizzato da Modi Aps in collaborazione con MakeitModena, la Palestra dig ... Scrive modenatoday.it

Torna la magia del Natale a Villa Arconati tra laboratori e atmosfere d’altri tempi - Nel giorno di Sant’Ambrogio la piccola Versailles alle porte di Milano spalanca i suoi portoni per una giornata speciale dedicata in particolare ai più piccoli, che darà inizio agli eventi natalizi ... Secondo ilgiorno.it

10 decorazioni di Natale eleganti (e facili) da fare con materiali di riciclo - 10 idee creative e di effetto per decorazioni natalizie eleganti con materiali riciclati ispirate allo stile nordico, con in più tanti consigli ... Riporta tuttogreen.it

Laboratori per bambini e mercatini solidali di Natale: ecco dove fare acquisti e beneficenza a Firenze durante le feste - Da Santissima Annunziata al Mercato Centrale, passando per il Four Season e la Leopolda, tutte le piazze e i giardini dove godersi il clima natalizio pensando a chi ha più bisogno ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it

10 modi folli e geniali per fare l’albero di Natale con il riciclo: dopo averli visti non torni più indietro - Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, cresce l’attenzione verso pratiche più sostenibili e creative per decorare la casa. Come scrive ecoblog.it

Lavoretti di Natale 2025 per bambini: 8 idee semplici per addobbi e decorazioni - Le feste sono l’occasione perfetta per passare del tempo di qualità con i bambini dedicandosi ad attività creative ... Come scrive fanpage.it