Basket A2 | Libertas affondata a Cento Diana | Avvio troppo soft abbiamo pagato

La Libertas è uscita sconfitta a Cento, dove ha perso 81-74 contro la squadra di casa. La causa principale è stata un inizio di partita troppo timido, che ha permesso agli avversari di prendere subito vantaggio. Coach Diana ha spiegato che i suoi hanno pagato il primo quarto troppo morbido, rendendo difficile rimontare nel corso della gara. Durante la partita, i biancoblu hanno faticato a trovare il ritmo e a contenere le incursioni di Davis e degli altri giocatori di Cento.