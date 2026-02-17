Basket A2 | Libertas affondata a Cento Diana | Avvio troppo soft abbiamo pagato
La Libertas è uscita sconfitta a Cento, dove ha perso 81-74 contro la squadra di casa. La causa principale è stata un inizio di partita troppo timido, che ha permesso agli avversari di prendere subito vantaggio. Coach Diana ha spiegato che i suoi hanno pagato il primo quarto troppo morbido, rendendo difficile rimontare nel corso della gara. Durante la partita, i biancoblu hanno faticato a trovare il ritmo e a contenere le incursioni di Davis e degli altri giocatori di Cento.
È stata una prestazione decisamente sottotono quella offerta ieri lunedì 16 febbraio a Cento dalla Libertas di coach Diana, caduta sotto i colpi di Davis e soci per 81-74. Un ko in merito al quale il tecnico amaranto non accampa scuse. "I complimenti a Cento sono doverosi - ha detto -, perché ha conquistato una vittoria meritata. Ha avuto un approccio come si deve, duro e compatto. Giocando e attaccando insieme. Noi invece siamo stati soft, troppo leggeri. E abbiamo pagato, con percentuali di tiro al di sotto della sufficienza. Questo porta poi innervosirsi e a perdere lucidità soprattutto in fase offensiva.
