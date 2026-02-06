La partita tra Cento e Livorno, prevista nel campionato di Serie A2 Old Wild West, ha subito una modifica nel calendario. La sfida, originariamente programmata in un momento diverso, si svolgerà in una data diversa rispetto a quella prevista. I due team si preparano a scendere in campo con la voglia di ottenere vittorie importanti, ma ora bisognerà aspettare ulteriori comunicazioni per conoscere la nuova data ufficiale.

Una modifica del calendario interessa una gara della stagione regolare della Serie A2 Old Wild West. Si tratta della sfida tra Sella Cento e Libertas Livorno, inserita nella 28esima giornata della competizione. L’incontro, originariamente previsto per la domenica, è stato riprogrammato e ora si disputerà in un nuovo appuntamento serale presso la Baltur Arena. L’aggiornamento è stato comunicato per chiarire data, orario e sede, assicurando continuità al calendario e agli impegni delle squadre coinvolte. La Benedetto XIV Cento ha ufficializzato il posticipo della gara Sella Cento – Bi.Emme Service Libertas Livorno, inclusa nella 28esima giornata della LNP Serie A2 Old Wild West. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Cento-Libertas Livorno: ufficiale la nuova della sfida

Approfondimenti su Cento Libertas

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Jolly Libertas Livorno - CLD Limonta Costa Masnaga

Ultime notizie su Cento Libertas

Argomenti discussi: Comunicato di rettifica riguardante la gara di campionato Sella Cento - Service Libertas Livorno; Posticipo gara di campionato: Sella Cento – Bi.Emme Service Libertas Livorno; Dammi cinque … temi di A2: apoteosi Libertas, ora nulla è precluso; A2 6^R: VL Pesaro e Ueb indisturbate verso lo scontro al vertice.

La partita tra Sella Cento e Bi.Emme Livorno posticipata a lunedìLa Benedetto XIV Cento comunica il posticipo della gara Sella Cento - Bi.Emme Service Libertas Livorno, valida per la 28esima giornata di LNP Serie A2 Old Wild West. La gara, ... pianetabasket.com

Torna in definizione la data del recupero Sella Cento vs Libertas LivornoLa società Benedetto XIV Cento comunica che, contrariamente a quanto indicato nel precedente comunicato, per motivazioni esterne la data di svolgimento della gara Sella Cento - Bi.Emme ... pianetabasket.com

In vista del match della 26^ giornata di Serie A2 tra Baltur Cento e Victoria Libertas Pesaro in programma sabato 7 febbraio alle 20:30 alla Baltur Arena, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in data 27 gennaio 2026 ha disposto alcune misure facebook