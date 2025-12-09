Incidente d'auto per l'ex gieffina Angelica Baraldi | Un furgone mi ha presa in pieno fortissimo l'impatto

Angelica Baraldi, ex con corrente del Grande Fratello, ha avuto un incidente d'auto: "Ero ferma in coda, un furgone a tutta velocità mi ha preso in pieno". Oggi ha fatto sapere di stare bene e di avere "solo qualche botta": "Mi sento fortunata per le persone che ho attorno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente a Principina, sequestrate auto e moto. Decisive anche le telecamere

Incidente tra auto e moto: 17enne in ospedale

Incidente a Rivarolo Canavese: scontro frontale fra due auto, quattro feriti in ospedale

Terribile incidente stradale a San Giorgio su Legnano Un'automobile, stando alle prime informazioni divulgate, sarebbe uscita di strada in totale autonomia e sarebbe finita contro un ostacolo. Il conducente è in fin di vita - facebook.com Vai su Facebook

Frontale tra auto e bus con a bordo studenti, l’incidente a Maniago (Pordenone): un morto Vai su X

Incidente d’auto per l’ex gieffina Angelica Baraldi: “Un furgone mi ha presa in pieno, fortissimo l’impatto” - Angelica Baraldi, ex con corrente del Grande Fratello, ha avuto un incidente d'auto: "Ero ferma in coda, un furgone a tutta velocità mi ha preso ... Si legge su fanpage.it