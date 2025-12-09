Incidente d'auto per l'ex gieffina Angelica Baraldi | Un furgone mi ha presa in pieno fortissimo l'impatto
Angelica Baraldi, ex con corrente del Grande Fratello, ha avuto un incidente d'auto: "Ero ferma in coda, un furgone a tutta velocità mi ha preso in pieno". Oggi ha fatto sapere di stare bene e di avere "solo qualche botta": "Mi sento fortunata per le persone che ho attorno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente a Principina, sequestrate auto e moto. Decisive anche le telecamere
Incidente tra auto e moto: 17enne in ospedale
Incidente a Rivarolo Canavese: scontro frontale fra due auto, quattro feriti in ospedale
Terribile incidente stradale a San Giorgio su Legnano Un'automobile, stando alle prime informazioni divulgate, sarebbe uscita di strada in totale autonomia e sarebbe finita contro un ostacolo. Il conducente è in fin di vita - facebook.com Vai su Facebook
Frontale tra auto e bus con a bordo studenti, l’incidente a Maniago (Pordenone): un morto Vai su X
Incidente d’auto per l’ex gieffina Angelica Baraldi: “Un furgone mi ha presa in pieno, fortissimo l’impatto” - Angelica Baraldi, ex con corrente del Grande Fratello, ha avuto un incidente d'auto: "Ero ferma in coda, un furgone a tutta velocità mi ha preso ... Si legge su fanpage.it
Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata di oggi: Flavio pieno raso delle corteggiatrici, e ha ragione! comingsoon.it
Panettone della pasticceria Iazzetta terzo a contest nazionale: degustazione de “Lo scugnizzo” teleclubitalia.it
San Jacopino: almeno tre spaccate alle auto durante il fine settimana lanazione.it
iFixit torna con una nuova app e FixBot, l’assistente AI che ti guida nelle riparazioni tuttoandroid.net
Un ECG a casa in 30 secondi. Su Amazon torna in offerta il dispositivo portatile facile da usare dday.it
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025. “La Forza di una Donna” segna la crescita maggiore (+52K) tivvusia.it