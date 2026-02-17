L' eterna lite governo-magistrati adesso passa dai soldi di chi vota no al referendum

Il governo ha avviato un nuovo fronte di scontro con i magistrati, questa volta legato ai finanziamenti dei cittadini che votano

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Dopo i casi Gratteri e Nordio, si apre un nuovo fronte: il ministero della Giustizia chiede all'Associazione nazionale magistrati di conoscere i finanziatori del Comitato del "no". Scoppia la polemica Nessuna tregua, neppure formale tra governo e magistratura in vista del referendum sulla giustizia. Quando bruciano ancora le polemiche sulle frasi del procuratore Gratteri prima e del ministro Carlo Nordio sul "sistema paramafioso" al Csm poi, si apre un altro fronte: il ministero della Giustizia ha chiesto al presidente dell'Associazione nazionale magistrati Cesare Parodi di conoscere i finanziatori del Comitato del "no".🔗 Leggi su Today.it

Questa mattina a Torino è circolato un post che ha fatto discutere molto.

Il prossimo 22 e 23 marzo, gli italiani sono chiamati alle urne per decidere sul referendum sulla riforma della Giustizia.

Il Prof. Zanon spiega in 30 secondi perchè votare Sì al referendum

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.