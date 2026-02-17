L' eterna lite governo-magistrati adesso passa dai soldi di chi vota no al referendum

Il governo ha avviato un nuovo fronte di scontro con i magistrati, questa volta legato ai finanziamenti dei cittadini che votano

Dopo i casi Gratteri e Nordio, si apre un nuovo fronte: il ministero della Giustizia chiede all'Associazione nazionale magistrati di conoscere i finanziatori del Comitato del "no". Scoppia la polemica Nessuna tregua, neppure formale tra governo e magistratura in vista del referendum sulla giustizia. Quando bruciano ancora le polemiche sulle frasi del procuratore Gratteri prima e del ministro Carlo Nordio sul "sistema paramafioso" al Csm poi, si apre un altro fronte: il ministero della Giustizia ha chiesto al presidente dell'Associazione nazionale magistrati Cesare Parodi di conoscere i finanziatori del Comitato del "no".

