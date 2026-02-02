IRC l’82,27% degli studenti sceglie l’ora di religione nell’anno 2024-2025 | 42mila in meno rispetto all’anno precedente Forte divario tra Nord e Sud Italia

Nell’anno scolastico 2024-2025, oltre 42mila studenti in meno scelgono di seguire l’ora di religione rispetto all’anno precedente. La percentuale di chi si avvale di questa materia si ferma all’82,27%, ma il divario tra Nord e Sud Italia resta evidente. In alcune regioni del Nord, la scelta è più forte, mentre nel Sud il calo è più marcato. La decisione di seguire o meno l’insegnamento religioso continua a dividere studenti e famiglie.

L’insegnamento della religione cattolica registra nell’anno scolastico 2024-2025 una percentuale nazionale di avvalentisi pari all’82,27%, secondo i dati pubblicati dalla Conferenza Episcopale Italiana. La quota di studenti che ha scelto di non frequentare l’IRC si attesta al 17,73%, con un incremento dell’1% rispetto all’anno precedente. Gli alunni non avvalentisi sono aumentati di circa 42mila unità, segnando una progressione costante del fenomeno. La scelta di frequentare l’ora di religione rimane maggioritaria nel sistema scolastico italiano, ma la tendenza alla diminuzione appare consolidata nel tempo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Religione Studenti Religione cattolica a scuola: oltre l’80% degli studenti sceglie l’Irc in un contesto di pluralismo religioso e migrazioni. NOTA Cei In un contesto di crescente pluralismo religioso e migrazioni, oltre l’80% degli studenti italiani sceglie di frequentare l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC). “Sempre più studenti dicono no all’ora di religione”: Uaar segnala +42mila rinunce nel 2024/25. Firenze la provincia più “laica” Nel percorso scolastico 202425, si registra un incremento delle rinunce all’ora di religione cattolica, con oltre 42. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Religione Studenti Argomenti discussi: In 6 licei su 9 vince il no all’ora di religione: i dati scuola per scuola. La climatologa Elisa Palazzi: "Il ciclone Harry nel Sud Italia è stato impressionante, fa capire quanto sia importante prepararsi. Ma il Piano nazionale di adattamento è ancora nel cassetto" Il 3 febbraio al Mascheroni conferenza sulle montagne come “sentine - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.