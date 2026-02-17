L' escamotage di Meloni sul Board per Gaza Nelli Feroci Iai | Da ' osservatori' potremo capire di che si tratta

Ferdinando Nelli Feroci, consigliere scientifico dell’Istituto affari istituzionali, ha commentato l’ultima mossa di Meloni sul Board per Gaza, definendola un “escamotage”. La decisione della premier italiana di modificare la posizione ufficiale ha sollevato dubbi, soprattutto perché ora il ruolo di osservatore potrebbe aiutare a capire meglio le reali intenzioni dell’Italia nella regione. Feroci ha aggiunto che, osservando da vicino, si potrà capire di cosa si tratta davvero.

L'ambasciatore e consigliere scientifico dell'Istitutio affari istituzionali: "Dalla premier equilibrismo diplomatico tra Ue e America. Finora ha funzionato ma la guerra in Ucraina potrebbe cambiare il quadro". La ricostruzione a Gaza? "Possibili ricadute economiche per l'Italia. Ma dipende di quale ricostruzione parliamo" L’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci – già presidente e oggi consigliere scientifico dell’Istituto affari istituzionali – lo definisce un “escamotage. Un altro modo per tenersi in equilibrio tra le due sponde dell’Atlantico”. Parla della scelta di Giorgia Meloni e del del governo italiano di aderire al Board of Peace per Gaza come osservatori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it

Il primo ministro Meloni ha affermato che è necessario rafforzare la collaborazione tra Ue e Usa, sottolineando l’importanza di creare un Board per Gaza con la partecipazione di osservatori.

Giorgia Meloni ha deciso di accettare l’invito di Donald Trump a partecipare alla riunione sul conflitto a Gaza, che si terrà a Washington giovedì prossimo.

