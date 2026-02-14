Meloni accetta l’invito di Trump su Gaza l’Italia sarà nel Board of peace | Saremo osservatori

Giorgia Meloni ha deciso di accettare l’invito di Donald Trump a partecipare alla riunione sul conflitto a Gaza, che si terrà a Washington giovedì prossimo. La premier italiana ha spiegato che il nostro paese sarà presente come osservatore, entrando nel Board of Peace. La decisione arriva dopo che l’ambasciatore americano ha contattato Palazzo Chigi, sottolineando l’importanza di un ruolo italiano in questa iniziativa. Meloni ha anche aggiunto che l’Italia intende monitorare da vicino gli sviluppi e contribuire con la propria presenza.

Giorgia Meloni ha confermato che l'Italia parteciperà come Paese osservatore alla riunione del Board of Peace per Gaza convocata da Donald Trump a Washington per giovedì prossimo. Come riportato dall'Ansa, la premier ha parlato con alcuni giornalisti italiani ad Addis Abeba, spiegando che la formula dell'osservatore rappresenta «una buona soluzione rispetto al problema della compatibilità anche costituzionale con l'adesione al Board of Peace». L'invito, ha precisato la premier, «è arrivato ieri» e resta ancora da definire il livello della rappresentanza italiana.