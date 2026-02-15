Meloni Serve più integrazione Ue-Usa Ok a Board per Gaza da osservatori

Il primo ministro Meloni ha affermato che è necessario rafforzare la collaborazione tra Ue e Usa, sottolineando l’importanza di creare un Board per Gaza con la partecipazione di osservatori. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui le tensioni globali aumentano e le alleanze tra le due aree devono adattarsi alle nuove sfide. Meloni ha anche evidenziato che questa fase richiede un impegno più deciso per garantire stabilità e sicurezza.

ROMA (ITALPRESS) – "Siamo in una fase molto complessa delle relazioni internazionali, siamo anche in una fase particolare dei rapporti tra Europa e Stati Uniti". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un'intervista al Corriere della Sera. "Credo che Merz – aggiunge – faccia una valutazione corretta quando dice che l'Europa deve occuparsi di sè stessa e che deve fare di più, per esempio sulla sicurezza, a partire dalla colonna europea della Nato. Su questo io sono d'accordo". E sulle critiche a Trump, la premier ripete di non essere d'accordo "perchè queste sono valutazioni politiche, seppur legittime.