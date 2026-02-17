L' Eredità infami! Solo perché Luciano è anziano | si scatena l' inferno

Durante la puntata di ieri sera di L’Eredità, un pubblico acceso ha urlato “infami!” verso alcuni concorrenti, perché Luciano, il partecipante più anziano, era stato eliminato. La scena si è scatenata quando il conduttore Marco Liorni ha annunciato la fine del suo gioco, scatenando le proteste di alcuni spettatori che hanno ritenuto ingiusta la decisione. La tensione si è alzata nel teatro, dove si sono sentiti cori e battute di disapprovazione, evidenziando quanto il pubblico tenga all’ultima sfida prima della Ghigliottina.

Come ogni sera, eccoci a L'Eredità, il regno di Marco Liorni, il game-show in onda su Rai 1 prima del tiggì, il quiz delle parole, dei loro legami e soprattutto della Ghigliottina, atto finale in cui ci si gioca il premio in palio. La puntata in questione è quella di martedì 17 febbraio.  Alla vigilia a imporsi come campionessa era stata Marzia, fisioterapista di Roma e autoproclamatasi "regina della Carbonara". Alla Ghigliottina era rimasta in gioco, dopo una serie di tagli, per 25mila euro. Marzia, però, non è riuscita ad azzeccare la soluzione: niente montepremi, appuntamento alla sera successiva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

