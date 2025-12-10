L' Eredità non mi ha convinto | si scatena un sospetto

Samuel e Lodovica i due concorrenti che sono riusciti ad arrivare ai Cento Secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, mercoledì 10 dicembre. A spuntarla, però, è stata Lodovica, che si è seduta al tavolo della ghigliottina con 180mila euro. Le cinque parole da collegare erano Roma, Villa, Mandare, No! e Viva. Mentre il montepremi, dopo un solo dimezzamento, è sceso a 90mila euro. La concorrente ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e poi ha puntato tutto sulla parola Re. Questa la soluzione che ha scritto sul cartoncino a sua disposizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

