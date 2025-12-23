L' Eredità l' assurda domanda sui panni verdi | si scatena l' inferno

Durante la puntata de L’Eredità del 23 dicembre, si è acceso un confronto sul tema dei “panni verdi”. Lo studio di Marco Liorni, noto per il suo format di giochi di parole e ghigliottina, si è trovato al centro di una discussione inaspettata. Un episodio che ha suscitato attenzione tra il pubblico e gli appassionati del programma, confermando l’imprevedibilità di una trasmissione tra le più seguite su Rai 1.

Sempre qui, anche il 23 dicembre, sempre nello studio che è il regno di Marco Liorni, quello de L'Eredità, il gioco delle parole e della ghigliottina, il format campione di ascolti in onda ogni sera su Rai 1. E ogni sera lo share messo a segno è di quelli che non si scordano. Ma partiamo dalla vigilia, da quanto accaduto nell'ultima puntata che si è conclusa. Il 22 dicembre a confermarsi campione è stato Marco di Cumiana, provincia di Torino. L'ingegnere, al suo secondo tentativo, ha anche azzeccato la parola finale, quella della Ghigliottina, portandosi a casa un bottino di tutto rispetto, paria a 50mila euro in gettoni d'oro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Eredità, l'assurda domanda sui "panni verdi": si scatena l'inferno Leggi anche: L'Eredità, "non mi ha convinto": si scatena un sospetto Leggi anche: L'Eredità, dopo la puntata si scatena il putiferio: "Forzato" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. O SEGREDO da Longevidade e Disposição Diária - Elimar Moura - Podcast 3 Irmãos #890

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.