L’eredità di Marzabotto fondamento della Carta

Andrea De Maria, deputato del Pd, ha scritto il libro ‘A partire da Marzabotto’ per raccontare come la storia del paese martire abbia influenzato la sua vita politica. La pubblicazione nasce dalla volontà di condividere le esperienze di Eloisa Betti, ex sindaco di Marzabotto, e il suo impegno nel centrosinistra. Nel libro, De Maria ripercorre i momenti più significativi del suo rapporto con il territorio e il modo in cui la memoria di quegli eventi ha plasmato il suo percorso politico. Un dettaglio concreto: nel volume vengono anche illustrate le iniziative di Betti per tenere viva la memoria delle vittime.

Una storia personale e politica intrecciata in modo inscindibile con quella del territorio. Il deputato Pd, Andrea De Maria, ha pubblicato il libro ‘A partire da Marzabotto ’ (Pendragon) in cui si concede a Eloisa Betti per una lunga intervista, ripercorrendo i suoi anni da sindaco dal paese martire e il suo impegno nel centrosinistra. Il volume sarà presentato domani a Roma (ore 15), alla Camera e a Bologna alla libreria Ambasciatori il 6 marzo (alle 18). De Maria, cosa rappresenta Marzabotto per l’Italia? "Un punto fermo nella memoria della storia del Paese, ma anche un riferimento per ragionare sull’attualità dei valori della Resistenza e dell’ antifascismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "L’eredità di Marzabotto fondamento della Carta" Von der Leyen: “La libertà di parola è fondamento della democrazia UE” Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito: dal 31 gennaio al via la seconda edizione. A chi spettano Il Ministero della Cultura ha annunciato che dal 31 gennaio parte la seconda edizione delle misure Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’eredità di Marzabotto fondamento della Carta. L’eredità di Marzabotto fondamento della CartaDomani l’ex sindaco De Maria (Pd) presenta alla Camera il suo libro-intervista ... msn.com Da Marzabotto all'eredità di Montesole: i luoghi della Resistenza al centro del tour della reunion del Consorzio Suonatori Indipendenti - facebook.com facebook