Lepore annuncia querela a Il Giornale Dal Pd l' ennesimo bavaglio

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha annunciato una querela nei confronti de Il Giornale, in risposta agli articoli pubblicati. Questa decisione si inserisce nel contesto di tensioni tra il Pd e la stampa non allineata, evidenziando ancora una volta le difficoltà nel garantire un'informazione libera e indipendente. La vicenda rappresenta un episodio tra i molti che sollevano questioni sulla libertà di stampa e il rapporto tra politica e media in Italia.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore annuncia una querela per gli articoli scritti da Il Giornale. Dal Pd arriva un altro (l'ennesimo) tentativo di zittire la stampa non allineata. Gli articoli, che fanno infuriare il sindaco dem, accendono i riflettori sui legami tra il mondo delle cooperative dell’Emilia-Romagna e l’amministrazione del Comune di Bologna e la città metropolitana. Tra i fatti, documentati in delibere, atti e determine, figura anche il nome della Lai Momo, cooperativa attiva nel settore dell’accoglienza dove lavora la moglie del sindaco Margherita Toma (come dimostrano i documenti ufficiali della cooperativa) e che riceve fondi sia dal Comune (tramite l’Asp, ovvero l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona del Comune di Bologna) che dalla Regione, come scritto il 5 gennaio, allegando le cifre di ogni contributo ricevuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lepore annuncia querela a Il Giornale. Dal Pd l'ennesimo bavaglio Leggi anche: Lepore annuncia querele contro Il Giornale: “Fake news e illazioni contro me e la mia famiglia” Leggi anche: Lite Mastrobuoni-Licheri su La7. “Falso che Ucraina stia perdendo”. “È la linea del suo giornale”. E la giornalista annuncia querela La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lepore annuncia querela a Il Giornale. Dal Pd l'ennesimo bavaglio - Il sindaco di Bologna Matteo Lepore annuncia una querela per gli articoli scritti da Il Giornale. ilgiornale.it

Lepore annuncia querele contro Il Giornale: “Fake news e illazioni contro me e la mia famiglia” - Il sindaco di Bologna replica agli articoli pubblicati dal quotidiano: “Intimidazione a mezzo stampa. bolognatoday.it

Lepore, 'querelo Il Giornale e chi rilancia fake news su di me e la mia famiglia' - "Il quotidiano Il Giornale ha pubblicato due articoli diffamatori, pieni di fake news e illazioni nei confronti miei e della mia famiglia, per questo ho deciso di sporgere querela. ansa.it

Lepore annuncia querele contro Il Giornale: “Fake news e illazioni contro me e la mia famiglia” x.com

