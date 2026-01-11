Lepore annuncia querela Dal Pd l' ennesimo tentativo di zittirci

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha annunciato una querela nei confronti di Il Giornale per alcuni articoli pubblicati. La scelta del primo cittadino si inserisce nel contesto di una serie di iniziative del Pd volte a limitare la libertà di stampa e a reprimere le voci diverse da quelle ufficiali. Questa situazione solleva ancora una volta il tema della tutela della libertà di informazione e del pluralismo giornalistico.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore annuncia una querela per gli articoli scritti da Il Giornale. Dal Pd arriva un altro (l'ennesimo) tentativo di zittire la stampa non allineata. Gli articoli, che fanno infuriare il sindaco dem, accendono i riflettori sui legami tra il mondo delle cooperative dell’Emilia-Romagna e l’amministrazione del Comune di Bologna e la città metropolitana. Tra i fatti, documentati in delibere, atti e determine, figura anche il nome della Lai Momo, cooperativa attiva nel settore dell’accoglienza dove lavora la moglie del sindaco Margherita Toma (come dimostrano i documenti ufficiali della cooperativa) e che riceve fondi sia dal Comune (tramite l’Asp, ovvero l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona del Comune di Bologna) che dalla Regione, come scritto il 5 gennaio, allegando le cifre di ogni contributo ricevuto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

