In un piccolo paese, cresce la richiesta di più benefattori come Leonardo Maria Del Vecchio. La gente spera di vedere arrivare nuovi mecenati che possano sostenere le iniziative locali. Del Vecchio, con il suo impegno, si distingue come esempio, ma molti vorrebbero che questa generosità diventasse più diffusa.

Dieci, cento, mille Leonardo Maria Del Vecchio. Il vero difetto dell’erede Luxottica è di essere uno solo: ce ne vorrebbero tanti di mecenati come lui. Finti spiritosi e veri invidiosi lo criticano non perché televisivamente goffo (è una colpa? Son tutti nati davanti a una telecamera?) ma perché ricco e per giunta rampollo: ricco per meriti paterni. Ma l’Italia è piena di ricchi e semiricchi, tali soltanto perché figli di qualcuno che ha fatto fortuna negli anni del boom, e non spendono un euro in cultura neanche a sparargli. Le città d’arte pullulano di ignoranti pocofacenti che campano affittando su Airbnb gli appartamenti avuti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A questo paese servono più Leonardo Maria Del Vecchio

Approfondimenti su Leonardo Maria Del Vecchio

Leonardo Maria Del Vecchio è sotto indagine per un incidente stradale avvenuto a bordo di una Ferrari.

Domani sera alle 20:35 su La7, Lilli Gruber torna con il suo Otto e mezzo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Leonardo Maria Del Vecchio

Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Ricciardi: Noi del M5s illusi, crediamo di poter lavorare in Parlamento; Il commento/C’è uno scatto obbligato per il Paese; Asili nido: Cgil, servono altri 165mila posti, 37mila lavoratori e 1,6 mld in più all’anno.

PAURASolo l’intervista a Maria Leonardo Del Vecchio poteva battere questa imitazione di Fiorello Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/lintervista-virale-di-leonardo-maria-del-vecchio-al-primo-posto-de-i-nuovi-mostri - facebook.com facebook

“Lavoro da 40 anni” “Lei ne ha 31” - La rivelazione della scorsa puntata: Leonardo Maria Del Vecchio ( @ubaldopantani) a #CTCF x.com