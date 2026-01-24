Leonardo Maria Del Vecchio indagato per un incidente stradale in Ferrari

Leonardo Maria Del Vecchio è sotto indagine per un incidente stradale avvenuto a bordo di una Ferrari. Le accuse riguardano la sostituzione di persona in concorso e l'omissione di soccorso. La vicenda è attualmente al centro di un procedimento giudiziario, che sta approfondendo le responsabilità dell'indagato nell'incidente.

Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per sostituzione di persona in concorso e omissione di soccorso. E ha dieci punti della patente in meno, anche se non è scattato il sequestro. Il figlio di Leonardo Del Vecchio ha ricevuto un avviso di garanzia nel suo attico di Brera dalla polizia stradale lombarda, guidata dalla dirigente Carlotta Gallo. E a parlare di questa storia è Repubblica, che proprio Lmdv voleva acquisire dagli Elkann. Ma la sua offerta è stata respinta. E lui oggi è l’azionista di maggioranza di Giorno, Nazione e Resto del Carlino e ha il 30% delle quote de Il Giornale. L’indagine su Leonardo Maria Del Vecchio.🔗 Leggi su Open.online

