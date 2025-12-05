Giuseppe Ienoci studente deceduto durante un percorso di alternanza scuola-lavoro | il dovere della tutela non può essere archiviato
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda e rispettosa partecipazione al dolore della famiglia di Giuseppe Lenoci, studente sedicenne deceduto il 14 febbraio 2022 durante un percorso di alternanza scuola-lavoro (oggi PCTO), a seguito della notizia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dopo l'archiviazione sul caso di Giuseppe Lenoci, il CNDDU chiede tutele nei PCTO e un incontro tra il Ministro e la famiglia. #Comunicati - facebook.com Vai su Facebook
Giuseppe Ienoci, studente deceduto durante un percorso di alternanza scuola-lavoro: il dovere della tutela non può essere archiviato - Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda e rispettosa partecipazione al dolore della famiglia di Giuseppe Lenoci, studente sedicenne deceduto il 14 febbra ... Scrive anconatoday.it
Morte di Giuseppe Lenoci, il gip archivia. La famiglia: "Vuoti legali nell’alternanza scuola-lavoro" - Il procedimento sulla morte di Giuseppe Lenoci, lo studente 16enne morto il 14 febbraio 2022 in un incidente stradale a Serra de’ Conti durante un tirocinio formativo, è stato archiviato. Segnala rainews.it
Giuseppe Lenoci: "No all'archiviazione, la nostra battaglia civile" - Non accanimento, ma la necessità di stabilire come mai un ragazzo di 16 anni impegnato nell'alternanza ... Lo riporta rainews.it