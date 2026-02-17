L' edicola sul porto canale divorata dalle fiamme danni ingenti e tre persone intossicate

Martedì mattina, un incendio ha devastato l’edicola ‘Il Punto’ situata sul porto canale di Cesenatico, causando danni ingenti e lasciando tre persone intossicate. Le fiamme sono divampate improvvisamente, alimentate dal vento e dal materiale presente all’interno dell’attività commerciale, che ha preso fuoco in pochi minuti. I clienti e i dipendenti si sono subito messi in salvo, mentre i vigili del fuoco intervenivano per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Momenti di grossa apprensione martedì mattina intorno a mezzogiorno e mezzo, quando è scoppiato un violento incendio all'interno dell'edicola 'Il Punto' che si trova sul porto canale di Cesenatico