Le tigri gialloblù in Sicilia per continuare l’ottimo momento
La squadra Nuvolí AltaFratte Padova si sposta in Sicilia per due partite decisive, iniziando subito con la sfida di mercoledì alle 20:30 contro il Gruppo Formula 3 a Messina. La trasferta, motivata dalla voglia di mantenere il buon momento, porta le tigri gialloblù a confrontarsi con un avversario difficile sul campo di una delle squadre più in forma del campionato.
In classifica tigri gialloblù al quinto posto, Messina chiude la classifica al decimo e al momento sarebbe l'unica squadra della pool a non poter partecipare ai playoff promozione Due trasferte molto importanti in pochi giorni per la Nuvolí AltaFratte Padova che nella prima sarà impegnata mercoledì sera alle ore 20:30 in quel di Messina contro la locale Gruppo Formula 3. Trasferta lunga, la più lunga della stagione, che porterà le tigri gialloblù a scendere in campo all'interno del PalaRescifina della città messinese contro la squadra che chiude la Pool Promozione col suo decimo posto con cinque punti a fronte dei 18 della squadra padovana.
