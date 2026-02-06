Andrea Marinozzi commenta il momento positivo del Milan, che sta tornando a pieno regime con i giocatori chiave. Il giornalista sportivo sottolinea come la squadra di Pioli abbia fatto passi avanti, anche grazie alla buona prestazione contro il Bologna di Italiano, e si aspetta ancora miglioramenti. Marinozzi analizza la crescita del gruppo e i singoli che stanno recuperando forma.

Il Milan ha steso il Bologna di Vincenzo Italiano con un netto 3-0 nella serata di martedì, conquistando 3 pinti pesantissimi che permettono al diavolo di rimanere 'attaccato' all'Inter capolista. Attualmente, infatti, i rossoneri occupano il secondo posto in classifica a quota 50 punti, mentre i nerazzurri guidano la vetta con 55. Il prossimo impegno dei rossoneri sarà venerdì 13 gennaio contro il Pisa in trasferta. Andrea Marinozzi, giornalista sportivo, nel frattempo è voluto tornare a parlare della gara del Dall'Ara sul suo canale YouTube. Ecco, di seguito, le sue parole: Le parole di Andrea Marinozzi sulla gara di Bologna e in particolare su Nkunku: "Il Milan sta vivendo un ottimo momento e sta recuperando giocatori fondamentali, che avevamo visto poco, timidi nelle prime giornate: Nkunku è uno di questi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Marinozzi: "Il Milan sta vivendo un ottimo momento e sta recuperando giocatori fondamentali"

Approfondimenti su Milan Italiano

