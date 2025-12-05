Napoli Lang | Felice per l' ottimo momento Juventus? Una gara non come le altre

Napoli, 5 dicembre 2025 - Un inizio di avventura al Napoli che definire in sordina è poco prima della rinascita anche grazie al 3-4-3 varato da Antonio Conte dopo la sosta di novembre: la motivazione ufficiale è legata all'emergenza infortuni soprattutto a centrocampo, ma l'impressione è che per ridare vita agli azzurri il tecnico salentino (che domani non parlerà alla vigilia del match con la Juventus ) abbia scelto le ali, che a loro volta hanno risposto presente nelle figure di David Neres e pure dell'olandese, che è intervenuto ai microfoni di Radio Crc. La rinascita del Napoli e di Lang. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, Lang: "Felice per l'ottimo momento. Juventus? Una gara non come le altre"

