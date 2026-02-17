le spine della giustizia confronto a illumia dibattito a 360 gradi in vista del referendum

L’Associazione Culturale Incontri Esistenziali organizza un nuovo incontro sulla giustizia, innescato dal crescente dibattito sul referendum. La discussione si svolge a Illumia, dove esperti e cittadini si confrontano su temi caldi e spinosi legati alla riforma. Un tema centrale riguarda le possibili ripercussioni pratiche delle modifiche, con un’attenzione particolare alle conseguenze quotidiane per le persone.

Continua il dibattito sul referendum. L' Associazione Culturale Incontri Esistenziali promuove un nuovo appuntamento dal titolo 'La posta in gioco: dialogo sulla Giustizia'. Ospiti dell'incontro Vittorio Manes (avvocato, professore e grande esperto di diritto penale), Valerio Baroncini (vicedirettore del Carlino) ed Enrico Biscaglia, presidente di Bologna Bene Comune. L'appuntamento sarà oggi alle 21 nell'Auditorium di Illumia, in via De' Carracci 692. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. "L'imparzialità e l'autonomia della giustizia sono caratteristiche indispensabili di uno Stato democratico e moderno – si legge nella presentazione dell'evento –.

A Cava si è svolto un confronto pubblico sul prossimo referendum sulla giustizia.

Il 23 gennaio alle 17, presso il teatro della Posta Vecchia, si terrà un confronto pubblico intitolato “Referendum Giustizia – Le ragioni del No”.

