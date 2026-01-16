Referendum giustizia – Le ragioni del No | confronto al teatro della Posta Vecchia

Il 23 gennaio alle 17, presso il teatro della Posta Vecchia, si terrà un confronto pubblico intitolato “Referendum Giustizia – Le ragioni del No”. L’incontro offre l’opportunità di approfondire gli aspetti e le motivazioni che caratterizzano la posizione contraria al referendum, nel rispetto di un dialogo aperto e costruttivo. Un momento di confronto dedicato a cittadini, esperti e rappresentanti istituzionali.

Venerdì 23 gennaio, alle 17, al teatro della Posta Vecchia, si terrà l'incontro pubblico "Referendum Giustizia – Le ragioni del No. Difendiamo la Costituzione", organizzato dal "Comitato per il No al referendum sulla riforma della Giustizia", promosso dall'Associazione nazionale magistrati. Parteciperà il nuovo presidente della sezione distrettuale dell'Anm, Carlo Hamel, agrigentino in servizio al tribunale di Sciacca. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi del procuratore di Agrigento, Giovanni Di Leo e dei presidenti di sezione del tribunale Wilma Mazzara e Giuseppe Miceli, oltre al professore Andrea Merlo e a numerosi rappresentanti del mondo dell'avvocatura, dell'associazionismo e della società civile.

