Scuole aperte con musica teatro sport educazione ambientale ed emotiva | il progetto educativo vince bando regionale
Sarà un progetto innovativo e sperimentale, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, quello che arricchirà l’offerta formativa di Riccione. L’amministrazione comunale si è aggiudicata un contributo di 72.720 euro nell’ambito del bando regionale “Scuole aperte” che la Regione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
