Elisabetta Gregoraci aspetta l'anno nuovo in bikini | la vacanza con Flavio Briatore e il figlio

Elisabetta Gregoraci è volata in Kenya per salutare il 2025 e accogliere l'anno nuovo. È con l'ex marito Flavio Briatore e loro figlio Nathan Falco Briatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Orrore su Elisabetta Gregoraci: follia dopo gli auguri di Natale insieme al figlio e Flavio Briatore

Leggi anche: Elisabetta Gregoraci, la vacanza a New York con il figlio: “Mi fanno bene al cuore”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Elisabetta Gregoraci, il look total red con pelliccia in attesa di Natale 2025 - Secondo Elisabetta Gregoraci è il rosso, e da capo a piedi, il solo colore da indossare per Natale: tutti i dettagli del look super glamour della conduttrice. dilei.it