Le ragioni del no al referendum incontro pubblico con Barbacetto e Pradella in Sant’Ilario
A Sant’Ilario, Barbacetto e Pradella hanno organizzato un incontro pubblico per spiegare perché si oppongono al referendum sulla giustizia. La loro posizione nasce dal timore che alcune modifiche possano indebolire l’indipendenza dei giudici. Durante l’evento, hanno illustrato le possibili conseguenze di una revisione delle norme, invitando i cittadini a riflettere sugli effetti pratici di questa consultazione.
Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Un momento di confronto aperto alla cittadinanza per discutere nel merito il referendum sulla giustizia, tra diritto, informazione e principi costituzionali.Lunedì 23 febbraio alle ore 18, all’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza (corso Garibaldi 17), si terrà l’iniziativa pubblica "Le ragioni del No - Tra diritto e informazione: perché il No al referendum è una scelta democratica e costituzionale». - Grazia Pradella, magistrato e componente del comitato Giusto dire no.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
"Le ragioni del no": a Chieti Scalo un incontro pubblico sul referendumA Chieti Scalo si è tenuto un incontro pubblico sul referendum, organizzato dal comitato per il no alla legge Nordio.
“Referendum costituzionale, le ragioni del no”: incontro del Pd alla CavaIl segretario del Pd di Forlì, Marco Bianchi, prende parola durante l’incontro al Circolo Arci di Viale Bologna 250, dove i membri del partito discutono le motivazioni del no al referendum costituzionale, concentrandosi sui rischi di una riforma che potrebbe indebolire i diritti dei cittadini.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Referendum giustizia: le ragioni del sì e del no spiegate dagli avvocati di Trieste; LE RAGIONI DEL NO ALLA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA GIUSTIZIA. IL COMITATO REFERENDARIO PER IL NO GIA' IN CAMPO CON OLTRE QUARANTA INIZIATIVE.; Dieci domande e dieci risposte sul referendum del 22 e 23 marzo; Referendum costituzionale sulla magistratura: perché abbiamo deciso di votare NO.
Referendum giustizia, voci a confronto: le ragioni del sì e del no, punto per puntoIl 22 e il 23 marzo la cittadinanza si recherà alle urne per cambiare o mantenere la nostra Costituzione. Abbiamo raccolto voci autorevoli che si sono espresse su fronti opposti. Partendo da qui ... bolognatoday.it
Sì e No, le due ragioni a confrontoLe ragioni del Sì e del no. Un incontro per mettere a confronto diretto le due tesi che si contrappongono in vista del referendum sulla riforma della magistratura in programma il 22 e 23 marzo. Quel g ... polesine24.it
Mercatino del RIUSO a CALERNO (Sant'Ilario d'Enza RE) nella Zona Industriale "Bellarosa" Domenica 22 Febbraio 2026 dalle ore 8:00 alle ore 14:00 apertura iscrizioni lunedì 16/02/26 info 347 681 1710 facebook