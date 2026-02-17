Le ragioni del no al referendum incontro pubblico con Barbacetto e Pradella in Sant’Ilario

A Sant’Ilario, Barbacetto e Pradella hanno organizzato un incontro pubblico per spiegare perché si oppongono al referendum sulla giustizia. La loro posizione nasce dal timore che alcune modifiche possano indebolire l’indipendenza dei giudici. Durante l’evento, hanno illustrato le possibili conseguenze di una revisione delle norme, invitando i cittadini a riflettere sugli effetti pratici di questa consultazione.

Un momento di confronto aperto alla cittadinanza per discutere nel merito il referendum sulla giustizia, tra diritto, informazione e principi costituzionali.Lunedì 23 febbraio alle ore 18, all'Auditorium Sant'Ilario di Piacenza (corso Garibaldi 17), si terrà l'iniziativa pubblica "Le ragioni del No - Tra diritto e informazione: perché il No al referendum è una scelta democratica e costituzionale». - Grazia Pradella, magistrato e componente del comitato Giusto dire no.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"Le ragioni del no": a Chieti Scalo un incontro pubblico sul referendumA Chieti Scalo si è tenuto un incontro pubblico sul referendum, organizzato dal comitato per il no alla legge Nordio.

“Referendum costituzionale, le ragioni del no”: incontro del Pd alla CavaIl segretario del Pd di Forlì, Marco Bianchi, prende parola durante l’incontro al Circolo Arci di Viale Bologna 250, dove i membri del partito discutono le motivazioni del no al referendum costituzionale, concentrandosi sui rischi di una riforma che potrebbe indebolire i diritti dei cittadini.

