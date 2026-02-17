Le querce non fanno i limoni l’autrice Chiara Francini al Club La Meridiana

Chiara Francini ha presentato il suo nuovo romanzo al Club La Meridiana, spiegando che il libro nasce dall’esigenza di raccontare una storia di famiglia e di memoria. La scrittrice ha detto che il romanzo, intitolato “Le querce non fanno i limoni”, si sviluppa lungo cinque decenni di storia italiana, partendo dalla Seconda guerra mondiale fino agli anni di piombo. Il libro combina episodi personali e eventi collettivi, creando un quadro che riflette i cambiamenti sociali e politici del paese. Francini ha sottolineato che il suo obiettivo era coinvolgere i lettori in un racconto che unisce emozioni e realtà storica.

"Le querce non fanno limoni" è un romanzo epico, intimo e corale che attraversa cinquant'anni di storia italiana, tra la Seconda guerra mondiale e gli anni di piombo. Una storia di Resistenza, di passioni, di famiglie scucite e ricucite, di lotte che lasciano cicatrici, ma anche la forza di stare in piedi. Protagonista è Delia, ex partigiana, donna indimenticabile che affronta la guerra, l'amore e la perdita costruendo – pietra su pietra, voce dopo voce – un luogo reale e simbolico: il Cantuccio, rifugio concreto e ideale, spazio di condivisione, speranza e memoria.