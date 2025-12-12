Ospedale di Terni svolta per la chirurgia digestiva e l’obesità con il robot Da Vinci

L’ospedale di Terni amplia le proprie competenze nella chirurgia digestiva e nell’obesità patologica grazie all’introduzione stabile del robot Da Vinci. Questa innovativa tecnologia permette interventi più precisi e meno invasivi, migliorando le cure offerte ai pazienti e segnando una svolta nel trattamento di queste condizioni presso l’azienda ospedaliera Santa Maria.

Il robot chirurgico Da Vinci entra stabilmente anche nel percorso di cura dell'obesità patologica all'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Nella struttura complessa di chirurgia digestiva e d'urgenza, diretta dal dottor Giovanni Tebala, la tecnologia robotica – già ampiamente utilizzata per.

