Trattamenti più precisi e mini-invasivi all' Istituto Tumori di Bari il primo intervento urologico con il robot Da Vinci

All'Istituto Tumori di Bari, l'Unità di Urologia apre una nuova era con il primo intervento robotico Da Vinci, garantendo trattamenti più precisi e mini-invasivi. Questa innovazione permette tempi di recupero più rapidi e una maggiore efficacia terapeutica, segnando un importante passo avanti nella chirurgia oncologica. Un traguardo che rafforza l'impegno dell'istituto nel offrire le migliori soluzioni ai pazienti.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.