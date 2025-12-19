Trattamenti più precisi e mini-invasivi all' Istituto Tumori di Bari il primo intervento urologico con il robot Da Vinci

All'Istituto Tumori di Bari, l'Unità di Urologia apre una nuova era con il primo intervento robotico Da Vinci, garantendo trattamenti più precisi e mini-invasivi. Questa innovazione permette tempi di recupero più rapidi e una maggiore efficacia terapeutica, segnando un importante passo avanti nella chirurgia oncologica. Un traguardo che rafforza l'impegno dell'istituto nel offrire le migliori soluzioni ai pazienti.

Interventi mini-invasivi ad elevata precisione, con tempi di recupero più rapidi per i pazienti. La chirurgia robotica approda anche nell'Unità operativa di Urologia dell'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari, dove nella giornata di ieri è stato eseguita la prima procedura con il robot da. 🔗 Leggi su Baritoday.it

