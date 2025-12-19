Trattamenti più precisi e mini-invasivi all' Istituto Tumori di Bari il primo intervento urologico con il robot Da Vinci
All'Istituto Tumori di Bari, l'Unità di Urologia apre una nuova era con il primo intervento robotico Da Vinci, garantendo trattamenti più precisi e mini-invasivi. Questa innovazione permette tempi di recupero più rapidi e una maggiore efficacia terapeutica, segnando un importante passo avanti nella chirurgia oncologica. Un traguardo che rafforza l'impegno dell'istituto nel offrire le migliori soluzioni ai pazienti.
Interventi mini-invasivi ad elevata precisione, con tempi di recupero più rapidi per i pazienti. La chirurgia robotica approda anche nell'Unità operativa di Urologia dell'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari, dove nella giornata di ieri è stato eseguita la prima procedura con il robot da. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Operazione mini-invasiva per rimuovere lesione al pancreas: intervento di successo all'Istituto Tumori di Bari
Leggi anche: Il Panathlon club in campo. Nel reparto di Radioterapia trattamenti mini invasivi
Dietro ogni intervento c’è un team che lavora in sinergia per la tua sicurezza e il tuo sorriso. In Studio Odontoiatrico Cascarino ci affidiamo a protocolli rigorosi, aggiornamento continuo e collaborazione tra specialisti per offrirti trattamenti precisi e personali - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.