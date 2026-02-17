Le minacce di morte a La Penna | sappiamo dove abiti La Procura indaga

Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte perché ha sbagliato un fallo durante una partita di calcio. La Procura ha aperto un'indagine dopo che l'avvocato e arbitro ha ricevuto una lettera con insulti e la promessa di trovarlo a casa. Nel documento si leggeva chiaramente che sapevano dove abita e che avrebbero agito. La vicenda riguarda l’episodio che ha coinvolto l’arbitro durante la partita Inter-Juventus, un errore che ha fatto discutere molto negli ultimi giorni.