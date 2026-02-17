Le minacce di morte a La Penna | sappiamo dove abiti La Procura indaga

Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte perché ha sbagliato un fallo durante una partita di calcio. La Procura ha aperto un'indagine dopo che l'avvocato e arbitro ha ricevuto una lettera con insulti e la promessa di trovarlo a casa. Nel documento si leggeva chiaramente che sapevano dove abita e che avrebbero agito. La vicenda riguarda l’episodio che ha coinvolto l’arbitro durante la partita Inter-Juventus, un errore che ha fatto discutere molto negli ultimi giorni.

Le minacce di morte a La Penna, la Procura indaga Federico La Penna, nella vita avvocato, arbitro di Inter-Juventus, protagonista di un errore arbitrale che passerà alla storia del calcio italiano, è stato minacciato di morte. Lui e la sua famiglia. E ha denunciato tutto alla polizia postale. Tra le minacce anche “sappiamo dove abiti” e infatti la polizia gli ha consigliato di non uscire di casa. Scrive il Corriere della Sera: «Sei morto». «Ti ammazziamo». «Sappiamo dove abiti». Come Alessandro Bastoni, costretto a chiudere i social dopo la nottataccia di Inter-Juventus, anche l’arbitro Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte sul web. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Federico La Penna, arbitro dell’incontro tra Inter e Juventus, ha deciso di denunciare le minacce di morte ricevute online.

“Ti sparo, so dove abiti”: follia social dopo Inter-Juve. Minacce di morte all’arbitro La Penna e alla famiglia. La denuncia alla Polizia postale

