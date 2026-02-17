Le minacce di morte a La Penna | sappiamo dove abiti La Procura indaga
Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte perché ha sbagliato un fallo durante una partita di calcio. La Procura ha aperto un'indagine dopo che l'avvocato e arbitro ha ricevuto una lettera con insulti e la promessa di trovarlo a casa. Nel documento si leggeva chiaramente che sapevano dove abita e che avrebbero agito. La vicenda riguarda l’episodio che ha coinvolto l’arbitro durante la partita Inter-Juventus, un errore che ha fatto discutere molto negli ultimi giorni.
Le minacce di morte a La Penna, la Procura indaga Federico La Penna, nella vita avvocato, arbitro di Inter-Juventus, protagonista di un errore arbitrale che passerà alla storia del calcio italiano, è stato minacciato di morte. Lui e la sua famiglia. E ha denunciato tutto alla polizia postale. Tra le minacce anche “sappiamo dove abiti” e infatti la polizia gli ha consigliato di non uscire di casa. Scrive il Corriere della Sera: «Sei morto». «Ti ammazziamo». «Sappiamo dove abiti». Come Alessandro Bastoni, costretto a chiudere i social dopo la nottataccia di Inter-Juventus, anche l’arbitro Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte sul web. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
“Sappiamo dove abiti”. Minacce di morte a La Penna. L’arbitro di Inter-Juve passa alle vie legali: aperta un’indagine
Federico La Penna, arbitro dell’incontro tra Inter e Juventus, ha deciso di denunciare le minacce di morte ricevute online.
“Ti sparo, so dove abiti”: follia social dopo Inter-Juve. Minacce di morte all’arbitro La Penna e alla famiglia. La denuncia alla Polizia postale
Durante la partita Inter-Juve, un tifoso ha scritto su social: “Ti sparo, so dove abiti”, dopo aver perso un confronto in campo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Minacce di morte all’arbitro La Penna dopo Inter-Juve, pm Roma aprirà fascicolo indagine; L'arbitro La Penna denuncia gli hater, 'minacciato di morte'; Minacce di morte dopo Inter-Juve, l'arbitro La Penna denuncia: indagini in corso; Serie A, minacce di morte a La Penna dopo Inter-Juve: indaga la polizia postale.
Minacce di morte dopo Inter-Juve, l'arbitro La Penna denuncia: indagini in corsoVia social le minacce con riferimento all'indirizzo di casa e alla famiglia, indaga il Centro operativo per la sicurezza cibernetica del Lazio ... adnkronos.com
Minacce di morte all’arbitro La Penna dopo Inter-Juve, pm Roma aprirà fascicolo indagineLeggi su Sky TG24 l'articolo Minacce di morte all’arbitro La Penna dopo Inter-Juve, pm Roma aprirà fascicolo indagine ... tg24.sky.it
#LaPenna #Kalulu: 'Ti sparo', ' ti ammazzo', 'ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti', le minacce all'arbitro. La Polizia postale gli consiglia di non uscire di casa. L'Associazione Arbitri valuta ogni possibile tutela. Minacce via social anche a #Bastoni per la s - facebook.com facebook
Minacce di morte a #LaPenna dopo #InterJuve: la Procura apre un’indagine Non sarà fermato x.com