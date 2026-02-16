Sappiamo dove abiti Minacce di morte a La Penna L’arbitro di Inter-Juve passa alle vie legali | aperta un’indagine

Federico La Penna, arbitro dell’incontro tra Inter e Juventus, ha deciso di denunciare le minacce di morte ricevute online. Le minacce sono arrivate dopo la partita di febbraio e includevano anche la lista del suo indirizzo di casa. La decisione di agire legalmente nasce dalla paura che queste parole, più che semplici insulti, possano diventare concrete. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per capire chi si nasconde dietro a questi messaggi minacciosi.

Roma, 16 febbraio 2026 – Federico La Penna passa alle vie legali dopo l’odio social che gli si è riversato contro dopo Inter-Juventus. L’ arbitro di Serie A ha ricevuto non solo insulti ma anche pesanti minacce di morte. E sono soprattutto queste ultime che l’hanno spinto a presentare denuncia alla polizia postale di Roma. La Penna, 42 anni, ha una moglie e due bambine e il suo gesto e la sua preoccupazione va in primis a loro. La procura indaga sugli odiatori. Non è bastato riconoscere l’ errore arbitrale nell’ espulsione del bianconero Kalulu, complice la simulazione del nerazzurro Alessandro Bastoni (“Federico è mortificato” raccontava ieri il disegnatore Gianluca Rocchi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

