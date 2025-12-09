Soldato britannico morto in Ucraina | non era al fronte ma impegnato in operazioni di addestramento

Ildifforme.it | 9 dic 2025

Un soldato britannico ha perso la vita in Ucraina, ma non durante un'operazione di combattimento, bensì impegnato in attività di addestramento. Secondo i media del Regno Unito, si tratta del primo militare britannico in servizio a morire nel contesto del conflitto ucraino. La notizia solleva interrogativi sulle modalità e sui rischi delle operazioni di supporto militare internazionale nella regione.

Come sottolineano i media del Regno Unito, si tratta del primo militare britannico in servizio morto in Ucraina. Non si conosce l'identità e nemmeno il grado o il reparto a cui apparteneva. Un primo decesso che ha scosso enormemente l'opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

