Le lenze abbandonate fanno strage di animali | le foto degli uccelli intrappolati in Italia

Le lenze abbandonate causano la morte di numerosi animali selvatici, come dimostrano le foto di uccelli intrappolati trovate in diverse zone italiane. La plastica e i fili lasciati in mare e lungo le coste finiscono spesso nel loro percorso, e molti di questi animali rimangono impigliati senza possibilità di fuga. Una recente scoperta ha mostrato un gruppo di uccelli impigliati tra le reti abbandonate, che rischiavano di morire soffocati o feriti gravemente. Ogni anno, milioni di animali marini e terrestri perdono la vita a causa di questi rifiuti abbandonati.