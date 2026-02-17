Le lenze abbandonate fanno strage di animali | le foto degli uccelli intrappolati in Italia
Le lenze abbandonate causano la morte di numerosi animali selvatici, come dimostrano le foto di uccelli intrappolati trovate in diverse zone italiane. La plastica e i fili lasciati in mare e lungo le coste finiscono spesso nel loro percorso, e molti di questi animali rimangono impigliati senza possibilità di fuga. Una recente scoperta ha mostrato un gruppo di uccelli impigliati tra le reti abbandonate, che rischiavano di morire soffocati o feriti gravemente. Ogni anno, milioni di animali marini e terrestri perdono la vita a causa di questi rifiuti abbandonati.
Si calcola che ogni anno un numero enorme di animali perde la vita a causa delle lenze lasciate nell'ambiente. Il fenomeno è diffuso anche in Italia, come mostrano le tristi immagini di uccelli intrappolati giunte nella nostra redazione. La biologa marina e fotografa naturalista Gabriella Motta racconta la gravità del problema.🔗 Leggi su Fanpage.it
