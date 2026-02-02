Abbiamo incontrato le sule a Sabaudia | foto e video degli uccelli marini che si tuffano come frecce

Da fanpage.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul lungomare di Sabaudia, vicino al Circeo, abbiamo visto le sule saltare in acqua a grande velocità. Gli uccelli si tuffano da altezze elevate, raggiungendo i 100 kmh. Sono uno spettacolo quando si tuffano come proiettili, anche in mezzo ai bagnanti e alle barche. Abbiamo fotografato e filmato le loro acrobazie, che sembrano uscite da un film d’azione.

Sul lungomare di Sabaudia, all'ombra del Circeo, abbiamo incontrato le sule, grandi uccelli marini che pescano con una tecnica spettacolare: si tuffano da grande altezza e raggiungono l'acqua come proiettili, anche a 100 kmh orari di velocità. Il video e le foto di questi magnifici animali.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Sabaudia Uccelli

Abbiamo incontrato il fiorrancino: le foto dell’uccello dalla magnifica cresta di fuoco

Che cos’è la guga hunt, la controversa tradizione scozzese che uccide centinaia di pulcini di uccelli marini nei nidi

La Guga Hunt è una tradizione tradizionale scozzese che si svolge ogni estate su un’isola, coinvolgendo l’uccisione di centinaia di pulcini di sule ancora nel nido.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sabaudia Uccelli

Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, le interviste di Sky Tg24 sul red carpet; I fantasmi dell’anima per un artista della china: intervista a Sergio Gerasi; TEZZE SUL BRENTA | TORNATO A CASA ANTONIO MENEGON: PARLERO’ TRA QUALCHE GIORNO; Olivia Rodrigo, Paramore, Taylor Swift: i needle drop della quarta stagione di ‘Bridgerton’.

Abbiamo incontrato il fiorrancino: le foto dell’uccello dalla magnifica cresta di fuocoIl fiorrancino è uno degli uccelli più piccoli d’Italia e d’Europa, superato dal regolo soltanto per una manciata di millimetri. Ha un piumaggio stupendo, il cui dettaglio più evidente è la ... fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.