Abbiamo incontrato le sule a Sabaudia | foto e video degli uccelli marini che si tuffano come frecce

Sul lungomare di Sabaudia, vicino al Circeo, abbiamo visto le sule saltare in acqua a grande velocità. Gli uccelli si tuffano da altezze elevate, raggiungendo i 100 kmh. Sono uno spettacolo quando si tuffano come proiettili, anche in mezzo ai bagnanti e alle barche. Abbiamo fotografato e filmato le loro acrobazie, che sembrano uscite da un film d’azione.

Sul lungomare di Sabaudia, all'ombra del Circeo, abbiamo incontrato le sule, grandi uccelli marini che pescano con una tecnica spettacolare: si tuffano da grande altezza e raggiungono l'acqua come proiettili, anche a 100 kmh orari di velocità. Il video e le foto di questi magnifici animali.

