Ieri, nel quartiere di Tai Po a Hong Kong, è esploso un incendio che ha trasformato il complesso residenziale Wang Fuk Court in una trappola mortale. Le fiamme hanno divorato sette grattacieli su otto, causando almeno 55 morti (tra cui un vigile del fuoco e due cittadini indonesiani) e lasciando 279 persone ancora disperse. Si tratta della tragedia più grave che ha colpito l’ex colonia britannica negli ultimi trent’anni. Il complesso ospita oltre 4.600 residenti, principalmente anziani, distribuiti in circa duemila appartamenti. I soccorritori stanno ancora lottando contro temperature elevatissime per raggiungere i dispersi, mentre oltre 70 persone sono ricoverate in ospedale, molte in condizioni critiche o gravi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Hong Kong, ormai è strage: il polistirolo, le fiamme, quasi 300 i dispersi, decine gli animali intrappolati