Le lacrime di Oscar Di Maio | Come tornare a casa e trovarla sventrata Ora confido nella forza di Lara Sansone

Oscar Di Maio si commuove ricordando l’incendio che ha devastato il teatro Sannazaro, causando danni ingenti alla struttura. La perdita di alcuni storici costumi e scenografie ha segnato profondamente l’attore, che ha vissuto in prima persona il dramma. Ora, di fronte alle difficoltà, si affida alla determinazione di Lara Sansone, nuova direttrice artistica, che ha già mostrato grande impegno nel rilanciare il teatro. Di Maio, che ha iniziato la sua carriera tra i palcoscenici di Napoli, si rivolge con speranza a chi lavora per ricostruire.

Oscar Di Maio ricorda i suoi inizi al Sannazaro, con Luisa Conte, Ugo D'Alessio, Pietro Di Vico. "Confido in Lara Sansone, piena di tenacia, come ogni donna di teatro".