incendio sannazaro le lacrime della proprietaria lara sansone

Lara Sansone in lacrime a via Chiaia, confortata dagli abbracci di amici e parenti, dopo che il Teatro Sannazaro, di cui è proprietaria, è stato completamente distrutto da un incendio divampato nella notte. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, presenti le principali istituzioni cittadine, dal sindaco Gaetano Manfredi al Prefetto Michele di Bari.

