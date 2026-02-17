Incendio Sannazaro le lacrime della proprietaria Lara Sansone
Lara Sansone piange davanti al Teatro Sannazaro, che la notte scorsa è stato completamente distrutto da un incendio. La proprietaria si trova in via Chiaia, circondata da amici e parenti che cercano di confortarla. L’incendio ha causato danni ingenti alla storica struttura, lasciando senza teatro la comunità locale.
Lara Sansone in lacrime a via Chiaia, confortata dagli abbracci di amici e parenti, dopo che il Teatro Sannazaro, di cui è proprietaria, è stato completamente distrutto da un incendio divampato nella notte. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, presenti le principali istituzioni cittadine, dal sindaco Gaetano Manfredi al Prefetto Michele di Bari. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Lara Sansone, la proprietaria del Sannazaro in lacrime: nipote di Luisa Conte e attrice un Posto al Sole. «Ripartiremo più forti»
Lara Sansone, proprietaria del teatro Sannazaro a Napoli, si è trovata in lacrime dopo l’incendio che ha danneggiato il locale, causa un incendio scoppiato nella notte.
La proprietaria del teatro Sannazaro in lacrime, chi è l’attrice Lara Sansone: il ruolo in “Un posto al sole” e la stagione sold out saltata
Lara Sansone, attrice nota per il suo ruolo in “Un posto al sole”, si è commossa dopo aver visto i danni causati dall’incendio al teatro Sannazaro di Napoli, che ha portato al crollo della cupola e alla distruzione della sala.
Napoli, incendio al teatro Sannazaro nel quartiere Chiaia
Lara Sansone in lacrime a via Chiaia, confortata dagli abbracci di amici e parenti, dopo che il teatro Sannazaro, di cui è proprietaria, è stato
Incendio al teatro Sannazaro a Napoli, sul posto è arrivata Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro. La nipote dell'attrice Luisa Conte, storica prima donna
Il momento dell’incendio alla cupola del Teatro Sannazaro. #ilmattino #napoli #incendio #teatrosannazaro facebook