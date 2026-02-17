Le frecce azzurre oro nel pattinaggio di velocità
Ghiotto, Giovannini e Malfatti hanno vinto l'oro nell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità, portando a casa il primo oro azzurro dopo vent’anni da Torino 2006. La loro vittoria è arrivata grazie a una corsa intensa e precisa, che ha sorpreso gli avversari e fatto esplodere di gioia il pubblico italiano.
Le frecce azzurre della velocità sono padri, filosofi e innamorati della velocità. A vent’anni dallo storico oro nell'inseguimento a squadre di Fabris, Anesi e Sanfilippo ci sono Ghiotto, Giovannini e Malfatti, cresciuti nel mito di Fabris, il pattinatore tre volte sul podio a Torino 2006, penultimo tedoforo a Milano. Con il loro successo a Milano Cortina 2026 sono 11 le medaglie venute dalla pista lunga nella storia dello sport italiano. I nuovi campioni sono Davide Ghiotto, 33 anni, vicentino, bronzo quattro anni fa a Pechino. Papà era un ciclista professionista. Lui ha una laurea in filosofia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Olimpiadi, Lollobrigida è oro nel pattinaggio di velocità: l’Italia prima nel medagliereQuesta mattina, durante le Olimpiadi, l’atleta italiana Lollobrigida ha conquistato la prima medaglia d’oro per l’Italia nel pattinaggio di velocità.
L’Italia domina gli Usa: è medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità. Il riscatto di Davide Ghiotto dopo le lacrimeL’Italia ha vinto l’oro nel pattinaggio di velocità, battendo gli Stati Uniti che si sono dovuti accontentare dell’argento.
Super G: la discesa azzardata di Sofia Goggia che finisce fuori
