Ghiotto, Giovannini e Malfatti hanno vinto l'oro nell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità, portando a casa il primo oro azzurro dopo vent’anni da Torino 2006. La loro vittoria è arrivata grazie a una corsa intensa e precisa, che ha sorpreso gli avversari e fatto esplodere di gioia il pubblico italiano.

Le frecce azzurre della velocità sono padri, filosofi e innamorati della velocità. A vent’anni dallo storico oro nell'inseguimento a squadre di Fabris, Anesi e Sanfilippo ci sono Ghiotto, Giovannini e Malfatti, cresciuti nel mito di Fabris, il pattinatore tre volte sul podio a Torino 2006, penultimo tedoforo a Milano. Con il loro successo a Milano Cortina 2026 sono 11 le medaglie venute dalla pista lunga nella storia dello sport italiano. I nuovi campioni sono Davide Ghiotto, 33 anni, vicentino, bronzo quattro anni fa a Pechino. Papà era un ciclista professionista. Lui ha una laurea in filosofia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le frecce azzurre, oro nel pattinaggio di velocità

