Olimpiadi Lollobrigida è oro nel pattinaggio di velocità | l’Italia prima nel medagliere

Questa mattina, durante le Olimpiadi, l’atleta italiana Lollobrigida ha conquistato la prima medaglia d’oro per l’Italia nel pattinaggio di velocità. Ha stabilito anche un nuovo record olimpico, proprio nel giorno del suo compleanno. È una vittoria importante che porta l’Italia in cima al medagliere.

L’atleta azzurra aggiunge il primo oro al medagliere italiano dei giochi in corso e registra anche un record olimpico proprio nel giorno del suo compleanno Il medagliere italiano alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continua a riempirsi giorno dopo giorno, e questa volta finalmente luccica d’oro dall’inizio Giochi invernali. Francesca Lollobrigida regala infatti il primo oro olimpico all’Italia. L’atleta azzurra ha vinto il titolo nella disciplina di pattinaggio di velocità su ghiaccio, chiudendo i 3000 metri in 3:54.2, davanti alla norvegese Ragne Wiklund, che si aggiudica la medaglia d’argento con i suoi 3:56. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

L’Italia apre le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con una vittoria da sogno.

Francesca Lollobrigida, chi è la prima azzurra a vincere l’oro alle Olimpiadi 2026Francesca Lollobrigida porta in dote all'Italia la prima medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. E lo fa nel giorno del suo compleanno: l'atleta ... lapresse.it

Italia, è oro alle Olimpiadi! Lollobrigida immensa, è trionfo nei 3000 e record olimpicoDopo la medaglia d'oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità, Francesca Lollobrigida festeggia il trionfo olimpico tenendo in braccio il figlio Tommaso, nato nel maggio del 2023, e con un tricolore ... tuttosport.com

Francesca Lollobrigida vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 conquistando il titolo nei 3000 metri di pattinaggio nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno. Per la Nazionale italiana è la terza medaglia dall’inizio dei Giochi. Segui facebook

La giornata di : - Festeggi il tuo compleanno - Vinci il tuo primo Oro alle Olimpiadi - Sigli il Record Olimpico #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics #Lollobrigida #SpeedSkating x.com