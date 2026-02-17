L’Italia domina gli Usa | è medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità Il riscatto di Davide Ghiotto dopo le lacrime

L’Italia ha vinto l’oro nel pattinaggio di velocità, battendo gli Stati Uniti che si sono dovuti accontentare dell’argento. La vittoria di Davide Ghiotto, dopo un momento di grande emozione, ha sorpreso molti spettatori presenti in tribuna. Il pattinatore italiano ha dato tutto in pista, spingendo con forza fin dall’inizio della gara.

Gli Stati Uniti erano i grandi favoriti, ma si devono accontentare dell’argento di fronte all’ Italia del pattinaggio di velocità. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti conquistano la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre, dopo una finale dominata. Un risultato storico, il nono oro per la spedizione azzurra a Milano-Cortina 2026, la 24esima medaglia complessiva. La quarta di questi Giochi che arriva dal pattinaggio di velocità, dopo i due ori di Francesca Lollobrigida e il bronzo di Riccardo Lorello. Vent’anni fa, il 16 febbraio 2006, furono Enrico Fabris, Matteo Anesi e Ippolito Sanfratello a trascinare il “treno” azzurro verso un oro mai conquistato prima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

