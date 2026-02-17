Le coppie più longeve in Comune In dono un portachiavi con il cuore

Scandicci, 17 febbraio 2026 – Evviva l’amore. Scandicci ha celebrato le coppie che nel 2026 hanno festeggiato le nozze d’oro. La cerimonia si è tenuta ieri pomeriggio all’Auditorium di piazzale della Resistenza, pochi giorno dopo San Valentino, festa dedicata all’amore e alla condivisione. Nelle scorse settimane la sindaca Claudia Sereni ha scritto a tutte le 183 coppie che quest’anno festeggiano il traguardo dei 50 anni di matrimonio. In testa le coppie che hanno fatto 60 anni di matrimonio: Aurelio Maiorana e Valeria Bocciolini, Vittorio Giacobbo e Lina Dalla Zuanna, Carmina D’Ambrosi, Maria Califano, Antonino Cusimano e Domenica Giacalone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

San Valentino, festa per le coppie più longeve

A Udine ritorna la festa per le coppie di innamorati più longeve

