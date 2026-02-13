San Valentino, festa per le coppie più longeve, si celebra quest’anno con un’attenzione speciale alle coppie che da decenni condividono la vita insieme. La tradizionale cena al ristorante resta la scelta preferita, ma molte famiglie optano anche per un breve viaggio, sfruttando il weekend che coincide con il sabato.

Torna San Valentino, la festa di tutti gli innamorati. Sono tanti i modi per celebrarla, dalla classica cena al ristorante, sicuramente la più gettonata, ad un weekend da trascorrere fuori, considerato che quest’anno, il 14 febbraio, cade in calendario di sabato. Oppure si può puntare sull’intramontabile film da vedere con la dolce metà al cinema o sul divano di casa e, perché no, su una romantica passeggiata, se il meteo concederà una tregua da pioggia e freddo. E poi ci sono le iniziative originali, come quella che ormai da qualche anno propone il Comune di Sinalunga. Si tratta dell’evento " Un amore che dura una vita ", arrivato alla quinta edizione, che si terrà al teatro comunale "Ciro Pinsuti" sabato pomeriggio dalle ore 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

San Valentino, festa per le coppie più longeve

A Udine torna la festa per le coppie di innamorati più longeve.

Terni si anima con la ‘Festa della Promessa’, l’appuntamento più atteso tra i fidanzati in occasione di San Valentino.

